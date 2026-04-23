Я нашел ошибку
Главные новости:
Нижний Новгород примет марафон Знание.Первые в ПФО.  
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.
В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
По информации Приволжского УГМС 24 апреля в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, местами гроза.
В Санкт-Петербурге завершился один из главных национальных турниров по плаванию - финал Кубка России.
15 мая в САТОБ пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани

189
Глава Сызрани Сергей Володченков заявил, что опасность обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома 22 апреля в Сызрани отсутствует. Жилое здание расположено на ул. Звездной. Об этом градоначальник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«На месте обрушения подъезда многоквартирного дома на ул. Астраханской продолжаются аварийно-спасательные работы МЧС, под завалами могут находиться, предположительно, 2 человека. На ул. Звездной опасности обрушения нет»,— написал Сергей Володченков.

На месте ЧП работают все экстренные службы и медики. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева развернут оперативный штаб.

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА пострадали 12 человек, трое из которых госпитализированы. Погибли женщина и ребенок. Для жителей домов развернуты пункты временного размещения, в которых работают психологи и специалисты управления социальной защиты населения, пишет Коммерсантъ-Волга.

Напомним, сегодня, 23 апреля, на регион была еще одна атака беспилотников: пострадали люди в Самаре и Новокуйбышевске, есть погибший. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
