Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.

Сегодня утром Самарская область подверглась атаке БПЛА. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса, а также жилые дома в городе Сызрань. В результате атаки погибли 2 человека и 12 пострадали. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий ударов БПЛА.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. «К сожалению, погибли наши жители – 2 человека. Наша задача – быстро и оперативно оказать всю помощь семье в полном объеме», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что материальная помощь семьям погибших будет доведена в ближайшее время.  «Ее направим также тем, кто получил ранения различной степени тяжести, и гражданам, чье жилье пострадало», — добавил глава региона.

В Сызрани после отбоя угрозы атаки БПЛА прошло заседание комиссии по ЧС с участием силового блока, оперативных служб, руководства региона и муниципалитета.

«Сил и средств достаточно для ликвидации последствий. Мы должны принять решения по оказанию помощи всем пострадавшим по восстановлению жилья или же иным мероприятиям, которые позволят людям в максимально короткие сроки получить достойные жилищные условия», — подчеркнул глава региона.

Доложил по оперативной обстановке с места чрезвычайной ситуации заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий:

«Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома. Также даны указания об одновременной работе по подключению дома после экспертизы — водой, газом и электричеством. Осматриваются и другие жилые помещения, потому что много выбитых стекол, рам, есть повреждения крыши и повреждения машин. Все решения приняты».

По оказанию медицинской помощи пострадавшим гражданам доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов: «Девяти из двенадцати пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь, они отказались от госпитализации. Троих пациентов госпитализировали в стационар Центральной городской больницы в Сызрани. Одному из госпитализированных оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он находится на амбулаторном наблюдении. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригадой отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной больницы Середавина».

 По итогам совещания Губернатор поручил ввести на территории Самарской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах городского округа Сызрань; обеспечить пострадавших граждан необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой; оказать всю необходимую помощь гражданам, оставшимся без жилья, в их размещении; организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.

«Сейчас организована работа комиссии для проведения оценки ущерба, нанесенного городской инфраструктуре. Помимо тех объектов, которые были повреждены, у нас есть близлежащие здания, жилые дома. На сегодняшний день мы проводим поквартирный обход, оцениваем повреждения. Уже есть понимание по ущербу», — доложил глава г.о. Сызрань Сергей Володченков.

В Сызрани был оперативно развернут пункт временного размещения, но на текущий момент все пострадавшие приняли решение разместиться у своих родственников.

 

Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
20 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном... Политика
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026, 21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного... Политика
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
20 апреля 2026, 20:52
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Политика
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
