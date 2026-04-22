Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.

Сегодня утром Самарская область подверглась атаке БПЛА. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса, а также жилые дома в городе Сызрань. В результате атаки погибли 2 человека и 12 пострадали. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий ударов БПЛА.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. «К сожалению, погибли наши жители – 2 человека. Наша задача – быстро и оперативно оказать всю помощь семье в полном объеме», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что материальная помощь семьям погибших будет доведена в ближайшее время. «Ее направим также тем, кто получил ранения различной степени тяжести, и гражданам, чье жилье пострадало», — добавил глава региона.

В Сызрани после отбоя угрозы атаки БПЛА прошло заседание комиссии по ЧС с участием силового блока, оперативных служб, руководства региона и муниципалитета.

«Сил и средств достаточно для ликвидации последствий. Мы должны принять решения по оказанию помощи всем пострадавшим по восстановлению жилья или же иным мероприятиям, которые позволят людям в максимально короткие сроки получить достойные жилищные условия», — подчеркнул глава региона.

Доложил по оперативной обстановке с места чрезвычайной ситуации заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий:

«Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома. Также даны указания об одновременной работе по подключению дома после экспертизы — водой, газом и электричеством. Осматриваются и другие жилые помещения, потому что много выбитых стекол, рам, есть повреждения крыши и повреждения машин. Все решения приняты».

По оказанию медицинской помощи пострадавшим гражданам доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов: «Девяти из двенадцати пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь, они отказались от госпитализации. Троих пациентов госпитализировали в стационар Центральной городской больницы в Сызрани. Одному из госпитализированных оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он находится на амбулаторном наблюдении. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригадой отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной больницы Середавина».

По итогам совещания Губернатор поручил ввести на территории Самарской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах городского округа Сызрань; обеспечить пострадавших граждан необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой; оказать всю необходимую помощь гражданам, оставшимся без жилья, в их размещении; организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.

«Сейчас организована работа комиссии для проведения оценки ущерба, нанесенного городской инфраструктуре. Помимо тех объектов, которые были повреждены, у нас есть близлежащие здания, жилые дома. На сегодняшний день мы проводим поквартирный обход, оцениваем повреждения. Уже есть понимание по ущербу», — доложил глава г.о. Сызрань Сергей Володченков.

В Сызрани был оперативно развернут пункт временного размещения, но на текущий момент все пострадавшие приняли решение разместиться у своих родственников.

