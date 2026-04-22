Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей

Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.



Конкурс проводится в системе «Электронный бюджет», прием заявок стартовал с 20 апреля 2026 года и продлится до 20 мая 2026 года. В этом году получатели грантов должны будут реализовать свои проекты в среднем за четыре-четыре с половиной месяца (с 20 июля до 1 декабря 2026 года).



Размер гранта не может превышать 1 000 000 рублей. От одной организации можно подать только одну заявку.



Принять участие в конкурсе могут НКО со следующими направлениями деятельности:



- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организации и проведения мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством Российской Федерации форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью;



- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;



- охрана окружающей среды и защита животных, в том числе содержание животных в приютах для животных;



- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;



- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;



- профилактика социально опасных форм поведения граждан, участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);



- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;



- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;



- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;



- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;



- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и непогребенных останков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;



- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;



- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;



- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;



- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;



- увековечение памяти жертв политических репрессий;



- развитие межмуниципального сотрудничества;



- благоустройство территории;



- социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.



Постановление от 08.04.2026 № 322 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов» опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Самара. Объявление о проведении конкурса размещено в системе «Электронный бюджет»:

https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/2dcb6a96-040f-48f0-9729-cabe52bb4282?show...



Если деятельность НКО соответствует данным направлениям, то организация может принять участие в конкурсе грантов. Ограничений по «возрасту» СОНКО нет. В том числе в конкурсе могут участвовать организации, срок регистрации которых составляет менее одного года.



Конкурс будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» - https://promote.budget.gov.ru/





