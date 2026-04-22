Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей

Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.

Конкурс проводится в системе «Электронный бюджет», прием заявок стартовал с 20 апреля 2026 года и продлится до 20 мая 2026 года. В этом году получатели грантов должны будут реализовать свои проекты в среднем за четыре-четыре с половиной месяца (с 20 июля до 1 декабря 2026 года).
 
Размер гранта не может превышать 1 000 000 рублей. От одной организации можно подать только одну заявку.
 
Принять участие в конкурсе могут НКО со следующими направлениями деятельности:
 
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организации и проведения мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством Российской Федерации форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью;
 
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
 
- охрана окружающей среды и защита животных, в том числе содержание животных в приютах для животных;
 
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
 
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
 
- профилактика социально опасных форм поведения граждан, участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
 
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
 
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
 
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
 
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и непогребенных останков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
 
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
 
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
 
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
 
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
 
- увековечение памяти жертв политических репрессий;
 
- развитие межмуниципального сотрудничества;
 
- благоустройство территории;
 
- социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
 
Постановление от 08.04.2026 № 322 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов» опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Самара. Объявление о проведении конкурса размещено в системе «Электронный бюджет»:
https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/2dcb6a96-040f-48f0-9729-cabe52bb4282?show...

Если деятельность НКО соответствует данным направлениям, то организация может принять участие в конкурсе грантов. Ограничений по «возрасту» СОНКО нет. В том числе в конкурсе могут участвовать организации, срок регистрации которых составляет менее одного года.
 
Конкурс будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» - https://promote.budget.gov.ru/

 
