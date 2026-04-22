Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»

Молодежь приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный конкурс социальной рекламы с 2018 года. В нем принимают участие более 45 стран.

Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах - с 10 до 15 лет, с 16 до 20 лет, с 21 до 25 лет.

Конкурсные работы будут приниматься с 1 мая по 1 октября 2026 года на сайте https://anticorruption.life. Там же размещены правила конкурса, условия участия, критерии оценки работ.

Подведение итогов, объявление победителей и призеров будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря.