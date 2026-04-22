Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем

187
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.

Конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул Президент на церемонии вручения Всероссийской национальной премии «Служение».

«Местное самоуправление — это люди. Их активность, стремление делать всё, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемерно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды.

Так, в прошлом году в нём участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллионов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что на реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии «Служение» тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растёт. В этом году оно достигло более 1,5 миллионов человек. Ваш труд находит отклик у людей. Ещё раз сердечная вам за это благодарность», — сказал Президент.

В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партпроект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии. Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий, а также реализацию 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава регионе Вячеслав Федорищев отметил: «В этом году в голосовании участвуют 33 муниципалитета. Традиционно – Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Октябрьск, Жигулевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти и Безенчук. Впервые к ним присоединились 22 региональных опорных пункта.

Всего на выбор – 182 территории. Те, что наберут наибольшее число голосов, начнут преображаться уже в 2027 году. Важно: таких объектов из года в год становится больше. Для сравнения: в прошлом году из 110 представленных выбрали 39. В ближайшее время приступим к их благоустройству».

Председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, координатор партпроекта «Городская среда» в Самарской области Владимир Субботин подчеркнул: «Я призываю каждого отдать свой голос за детскую площадку, парковую зону, двор или улицу. Это поможет сделать наши города и села уютнее, красивее и современнее. Ведь нам здесь жить».

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. В нём участвуют 88 регионов РФ и Байконур. В четвертый раз к отбору присоединятся жители исторических регионов, чьи проекты в прошлом году получили почти 131 тысячу голосов. Голосование пройдёт в населённых пунктах с населением свыше 20 тысяч человек, а также в опорных населённых пунктах. Жители страны смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства: покрытие, малые формы, озеленение и освещение.

Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников.

Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Теги: Единая Россия Самара

