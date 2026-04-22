Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке

22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени».

В дополнение к масштабной мультимедийной экспозиции, посвящённой 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, в год своего 95-летия, представил выставку, раскрывающую художественную природу театра через форму, образ и память сцены.

Проект презентовала Александра Борзых. Она рассказала о становлении театра, его развитии с 1931 года и ключевых этапах, уделив особое внимание периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., времени, связанному с пребыванием в Куйбышеве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и созданием Седьмой (Ленинградской) симфонии (с 2022 года наш театр носим имя великого композитора).

После войны театр вместе со всей страной пережил этап возрождения, а балетные премьеры XX века сформировали его художественное лицо. С этим временем связаны имена выдающихся балетмейстеров: Натальи Даниловой, Аллы Шелест, Игоря Чернышева и Никиты Долгушина, представленные сегодня на выставке.

В рамках презентации зрителям представили фрагменты документальных фильмов об Алле Яковлевне Шелест и Игоре Александровиче Чернышёве. Кроме того был показан видеоролик о премьере «Триптиха» Дж. Пуччини (одноактные оперы «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки»), которой закрылся фестиваль «Наследие. Опера».

Выставка продлится до 5 мая.

Фото: Анна Рубакова / пресс-служба САТОБ