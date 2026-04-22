Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС

17 апреля городской театр для детей и молодёжи «Мастерская» принимал в своих стенах российского театрального критика и ректора Государственного института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского. В ходе визита почетный гость ознакомился с новым театром и его репертуаром, а также обсудил с руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяной Шестопаловой расширение сотрудничества между ГИТИСом и театральными площадками Самары.



Ректору ГИТИСа показали новое современное здание театра, открытого год назад, но успевшего завоевать сердца жителей и гостей города десятками постановок для детей и взрослых, игрой молодых актеров и разнообразным репертуаром.



«Уже шестой год ГИТИС поддерживает первые спектакли творческих команд своих выпускников, на сегодняшний день уже более 70 спектаклей вышло под нашим наставничеством. В процессе общения с руководителями театров Самары и Самарской области возникло обоюдное желание начать совместное сотрудничество», – сказал ректор ГИТИСа, российский театральный критик Григорий Заславский.



Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.

