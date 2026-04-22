Какие театры Тольятти можно посетить по Пушкинской карте

Театр юного зрителя «Дилижанс»

7 мая «Русский характер» (12+)

По произведению Алексея Толстого и рассказам, стихам и воспоминаниям участников СВО. 1943 год. Танкист Егор Дрёмов с изуродованным лицом приезжает на побывку домой, где ни родители, ни любимая девушка не узнают его. Он, считая себя никчемным уродом, не раскрывает своей личности и уезжает обратно на фронт. 2023 год. Солдаты СВО оказываются в похожей ситуации, когда ранение на поле боя уродует человека не только внешне, но и психологически, как будто ставя преграду между войной и возвращением домой.

Две войны, две эпохи поднимают общие вопросы: как на войне не потерять в себе человека, как родным и близким вернуть солдата к мирной жизни, и, наконец, что же такое русский характер?

8 мая «Можно попросить Нину?» (12+ )

Москва. 1972 год. Однажды вечером, Вадим Николаевич, секретарь СЭВ, звонит некой Нине, чтобы разобраться со своими сердечными отношениями. Но попадает на другую Нину - голодную, тринадцатилетнюю девочку. Телефонный звонок соединяет не только два разных мира, но и два разных времени. И сквозь диалог героев проступает страшный военный 1942 год.

Тольяттинский театр кукол

8 мая, спектакль «Мать солдата» (12+) — глубокую и трогательную постановку о силе материнской любви и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

История, рассказанная языком кукольного театра, обращается к самым сокровенным чувствам. В центре повествования — судьба женщины, провожающей сына на фронт и живущей в ожидании весточки от него. Через призму материнской судьбы раскрываются универсальные темы: надежда и отчаяние, вера в лучшее и боль разлуки, стойкость духа и бесконечная любовь. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.

14 мая, спектакль «Служебный роман» (16+)

Впервые зрители увидят легендарную комедию в совершенно новом исполнении — на сцене театра кукол. Зрителей ждет удивительное сочетание традиционных театральных техник: актеры живым планом, выразительный предметный мир и завораживающие приемы теневого театра. Отточенный сюжет, полный юмора и искрометных реплик, обретает новое дыхание благодаря волшебству искусства театра кукол. Комедия с глубоким смыслом: под веселыми ситуациями скрываются важные темы любви, доверия и поиска своего места в жизни.

️С 1 января 2026 года ВТБ стал банком-оператором федеральной программы Пушкинская карта. Это означает, что молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту в ВТБ и использовать её для посещения театров, музеев, концертных площадок и других культурных мероприятий.

Фото: минкульт СО