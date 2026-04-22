Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Какие театры Тольятти можно посетить по Пушкинской карте

В Тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» 7 мая спектакль «Русский характер» (12+).

Театр юного зрителя «Дилижанс»

7 мая «Русский характер» (12+)
По произведению Алексея Толстого и рассказам, стихам и воспоминаниям участников СВО. 1943 год. Танкист Егор Дрёмов с изуродованным лицом приезжает на побывку домой, где ни родители, ни любимая девушка не узнают его. Он, считая себя никчемным уродом, не раскрывает своей личности и уезжает обратно на фронт. 2023 год. Солдаты СВО оказываются в похожей ситуации, когда ранение на поле боя уродует человека не только внешне, но и психологически, как будто ставя преграду между войной и возвращением домой.
Две войны, две эпохи поднимают общие вопросы: как на войне не потерять в себе человека, как родным и близким вернуть солдата к мирной жизни, и, наконец, что же такое русский характер?

8 мая «Можно попросить Нину?» (12+ )
Москва. 1972 год. Однажды вечером, Вадим Николаевич, секретарь СЭВ, звонит некой Нине, чтобы разобраться со своими сердечными отношениями. Но попадает на другую Нину - голодную, тринадцатилетнюю девочку. Телефонный звонок соединяет не только два разных мира, но и два разных времени. И сквозь диалог героев проступает страшный военный 1942 год.

Тольяттинский театр кукол

8 мая, спектакль «Мать солдата» (12+) — глубокую и трогательную постановку о силе материнской любви и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
История, рассказанная языком кукольного театра, обращается к самым сокровенным чувствам. В центре повествования — судьба женщины, провожающей сына на фронт и живущей в ожидании весточки от него. Через призму материнской судьбы раскрываются универсальные темы: надежда и отчаяние, вера в лучшее и боль разлуки, стойкость духа и бесконечная любовь. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.

14 мая, спектакль «Служебный роман» (16+)
Впервые зрители увидят легендарную комедию в совершенно новом исполнении — на сцене театра кукол. Зрителей ждет удивительное сочетание традиционных театральных техник: актеры живым планом, выразительный предметный мир и завораживающие приемы теневого театра. Отточенный сюжет, полный юмора и искрометных реплик, обретает новое дыхание благодаря волшебству искусства театра кукол. Комедия с глубоким смыслом: под веселыми ситуациями скрываются важные темы любви, доверия и поиска своего места в жизни.

️С 1 января 2026 года ВТБ стал банком-оператором федеральной программы Пушкинская карта. Это означает, что молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту в ВТБ и использовать её для посещения театров, музеев, концертных площадок и других культурных мероприятий.

 

Новости по теме
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
21 апреля 2026, 17:09
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол». Экономика
700
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026»
20 апреля 2026, 19:32
В Тольятти пройдет фестиваль здоровья
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026» Здравоохранение
847
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он загорелся.
18 апреля 2026, 22:14
В Тольятти загорелся лес после падения обломков БПЛА
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он... Происшествия
1217
В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
3
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
248
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
294
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
391
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
485
Весь список