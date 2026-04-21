Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  

Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Трехсторонее соглашение с инвестором подписали зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих.



Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол». В настоящее время объект готовится к запуску. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,7 млрд рублей.



«Каждый масштабный проект бизнеса - это инвестиции в развитие региона, рабочие места для наших граждан, а также налоги на строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Мы в Самарской области рады каждому инвестору и готовы помогать на всех этапах воплощения их планов в жизнь», - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.



Резидентами двух территорий опережающего развития Самарской области, являются 74 компании. Они инвестировали 42,6 млрд рублей, создали 14 969 рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.



Увеличение инвестиционной активности в регионе – одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.



