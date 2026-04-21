До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Более 2000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Общества «Знание» о науке
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
Майские выходные на Урале: тематический поезд отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  

179
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».

Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Трехсторонее соглашение с инвестором подписали зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих.
 
Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол». В настоящее время объект готовится к запуску. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,7 млрд рублей. 
 
«Каждый масштабный проект бизнеса - это инвестиции в развитие региона, рабочие места для наших граждан, а также налоги на строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Мы в Самарской области рады каждому инвестору и готовы помогать на всех этапах воплощения их планов в жизнь», - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
 
Резидентами двух территорий опережающего развития Самарской области, являются 74 компании. Они инвестировали 42,6 млрд рублей, создали 14 969 рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.
 
Увеличение инвестиционной активности в регионе – одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.
 

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Новости по теме
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026»
20 апреля 2026, 19:32
В Тольятти пройдет фестиваль здоровья
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026» Здравоохранение
667
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он загорелся.
18 апреля 2026, 22:14
В Тольятти загорелся лес после падения обломков БПЛА
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он... Происшествия
1169
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
17 апреля 2026, 17:15
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России. Общество
992
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
305
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
314
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
620
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
571
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
614
