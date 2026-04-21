Более 2000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Общества «Знание» о науке

Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке. Участниками лекций и интерактивных квизов стали более 2000 школьников и студентов региона. Площадками для встреч уже стали школы и колледжи Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Волжского района, а также вузы. Мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Так, на базе Лектория Знания в Самарском государственном социально-педагогическом университете лектор Общества «Знание», кандидат биологических наук, доцент, лауреат Губернской премии в области науки и техники Валентина Ильина провела цикл лекций «ДНК — важнейшая молекула в нашей жизни» и «Как полюбить науку за 60 минут». Слушатели узнали, как устроена наследственность, какие открытия лежат в основе современной генетики, почему ДНК называют кодом жизни, как научный метод помогает отличать истину от заблуждений и какие шаги нужно сделать, чтобы найти своё призвание в науке. Обе лекции были выстроены вокруг главной идеи: наука — это не скучный набор фактов, а живое, увлекательное путешествие, в котором каждый может найти что-то своё.

Лектор рассказала множество познавательных фактов. Например, что задолго до открытия структуры ДНК люди умело использовали её возможности, выводя новые породы собак, коров и повышая урожайность растений, просто действуя интуитивно. А ключевой эксперимент, доказавший, что именно ДНК хранит наследственную информацию, был поставлен в 1944 году на пневмококках — бактериях, вызывающих воспаление лёгких. Учёные смешали безвредные бактерии с мёртвыми бактериями опасного штамма, и безвредные превратились в опасные: так был найден ключ к коду жизни. Сегодня генетика шагнула ещё дальше: разработан инструмент редактирования генов PASTE, который позволяет внедрять в ДНК фрагменты размером до нескольких тысяч нуклеотидов, а метод молекулярных ножниц даёт возможность лечить тяжёлые наследственные заболевания. При этом лектор Общества «Знание» подчеркнула, что многие страны, включая Россию, подписали соглашения, запрещающие модификацию генома человека для создания идеальных людей, чтобы не допустить социального неравенства и непредсказуемых последствий.

Во время лекции, раскрывающей науку с неожиданной стороны, участники узнали о знаменитом новосибирском эксперименте, который длится уже более десяти поколений: учёные Института цитологии и генетики решили проверить гипотезу о том, как дикие звери становились домашними. Они отбирали самых ручных лисиц и скрещивали их между собой. В результате сегодня эти лисы, словно домашние псы, машут хвостами и подпрыгивают при виде хозяина, а заодно у них появились белые пятна на шерсти — «носочки» и «грудки», как у собак и кошек, и учёные до сих пор не до конца понимают, почему одомашнивание меняет внешний вид. А ещё слушатели поразились факту, что ДНК человека на 50 процентов совпадает с ДНК банана, потому что у всех живых организмов есть общие молекулы, отвечающие за основные биологические процессы.

Во время интерактивного научного брейка участники командой отвечали на вопросы: почему Земля сплюснута у полюсов из-за вращения, можно ли увидеть чёрную дыру, которая поглощает свет, какой самый быстрый живой организм на Земле — ястреб-сапсан, развивающий скорость до 380 километров в час, а мозг человека потребляет около 20 процентов всей энергии организма, составляя всего 2 процента его массы.

В завершение Валентина Ильина предложила четыре шага для поиска своего научного призвания: связать свои увлечения с научными направлениями, использовать книги и онлайн-курсы, общаться с учёными и пробовать себя в волонтёрстве, стажировках и грантовых конкурсах.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»