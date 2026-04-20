Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев

Обращения граждан, поступившие губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву через социальные сети и мессенджер МАХ, рассмотрели на оперативном совещание в правительстве региона в понедельник, 20 апреля.

Один из вопросов Губернатору поступил из г. Тольятти. Жильцы дома 124 по ул. 40 лет Победы обеспокоены долгим ремонтом лифта. В доме 16 этажей. Маленький лифт постоянно ломается, а грузовой не работает более 5 месяцев.

«У нас есть масштабный подход: мы в течение нескольких лет меняем очень большое количество лифтов в Самарской области. такие случаи нельзя оставлять без внимания», – подчеркнул губернатор.

И.о. главы г.о. Тольятти Григорий Гильгулин доложил, что по указанному адресу работы по замене лифта начнутся в мае. Планируется замена не только грузового, но и пассажирского. Также, управляющая компания, которая допустила соответствующее нарушение в части содержания общедомового имущества, Госжилинспекцией региона будет привлечена к административной ответственности.

С просьбой об улучшении электроснабжения к руководителю региона уже не в первый раз обратились жители села Преображенка Волжского района. По их словам, проблема достигла критической ситуации: отключения электроснабжения происходят регулярно и беспричинно, скачки напряжения выводят из строя дорогостоящую технику, зимой отключаются котлы, насосы, подающие воду в жилые дома.

И.о.главы Волжского района Алексей Целовальников доложил, что уже летом этого года будет построена дополнительная подстанция и линии электропередач, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей поселка.

О проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях, доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Жители Чапаевска просят ускорить снос расселенных двухэтажек на ул. Щорса. Там регулярно случаются пожары, а подростки постоянно пытаются попасть внутрь аварийных зданий. Самарцы просят ускорить снос ветхого дома на ул. Садовая, д.93 в центре города.

«К сожалению, в Самаре много жилого фонда, причисленного к памятникам архитектуры и требующего ремонта, мы эту работу ведем. Но такие объекты, как по этому адресу, город должен и обязан максимально быстро и эффективно убирать. Обратите на это внимание», – обратился Вячеслав Федорищев к администрации областного центра.

Ускорить снос еще одного дома просят жители Самары. Давно расселенное здание в п. Мехзавод стоит около пешеходной дороги. В МКД уже были возгорания, и ситуация угрожает рядом стоящим жилым домам.

Жители поселка Мясокомбинат в Самаре сообщили о растущей свалке мусора. «Свалка растет с каждым днем. Рядом водоем – река Самара, часть мусора уже плавает в речке», – написали в своем обращении жители территории.

Зимой в сквере на улице Авроры проводились ремонтные работы: дорожку раскопали, тротуарную плитку демонтировали. Весной вместо плитки был уложен асфальт. Жители возмущаются: так от былой красоты не останется и следа. А новокуйбышевцы сообщили о развалившемся дорожном указателе на выезде из города. «Третий год висит! Стыдно!» – пишет жительница.

«Нам всем, здесь присутствующим, тем, кто в Правительстве региона отвечает за взаимодействие с муниципальными образованиями, должно быть стыдно, когда мы видим в своей жизни, а тем более в обращениях жителей, подобные прецеденты. Поэтому прошу всех глав муниципальных образований максимально быстро отреагировать на то, что было озвучено и то, что приходит через систему ЦУР», – поручил Вячеслав Федорищев.

Также, на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в селе Нижнеягодное Похвистневского района при содействии депутата Государственной Думы РФ Виктора Казакова выполнен ремонт скульптурной композиции в «Сквере учителя». В Самаре отремонтировали трамвайные пути на улице Ташкентская, привели в порядок аварийный балкон в доме № 4 на ул. Ново-Садовая и починили лестницу на ул. Гагарина, д. 141Б.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области