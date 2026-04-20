Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области

257
Губернатор Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.

«Администрацией губернатора была проведена работа по анализу реализации больших направлений – не только министерства транспорта, всех ведомств – за последние 5 лет. В этой связи просил, чтобы у Артура Игоревича было время, в другом формате, на другой работе, по некоторым вопросам подготовить более подробную информацию. С четверга он уходит в отставку», – заявил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, руководитель области представил нового помощника – Глеба Гордеева. На основе своего опыта, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, он будет заниматься координацией работы Правительства по внедрению технологий беспилотных летательных систем.

Дополнительным функционалом губернатор наделил заместителя председателя Правительства – министра финансов Самарской области Ольгу Собещанскую. По поручению Вячеслава Федорищева она будет координировать работу по нескольким направлениям. Прежде всего, это касается цифровизации процессов.

«За последний месяц мы провели достаточно большую работу вместе с федеральным центром, координационным центром Правительства России, министерством связи и цифровых коммуникаций, лично министром Максутом Шадаевым, и увидели очень низкую базу в этом направлении, а она уже сейчас очень активно бьет по нашим возможностям, в том числе по консолидации бюджета. Мы многое не внедряем – то, что позволяет эффективно расходовать бюджетные средства, которые мы все как налогоплательщики формируем», – отметил губернатор.

Второе направление – полноценная оптимизация процессов в государственном управлении в Самарской области, которые приведут к сокращению, в том числе и штатной численности. Такое поручение глава региона давал еще в сентябре 2024 года.

«По этому направлению мы продвинулись недалеко. Поэтому Ольга Всеволодовна Собещанская вместе с председателем правительства Виталием Алексеевичем Шабалатовым будут по моему поручению эту работу координировать, – обозначил Вячеслав Федорищев. – Напомню, что процесс оптимизации и консолидации бюджета должен нести позитивные изменения».

Помимо прочего, Ольге Собещанской поручено решение вопросов эффективности профессиональных спортивных клубов Самарской области. Напомним, еще в сентябре 2024 года Вячеслав Федорищев ставил задачу по привлечению внебюджетных источников финансирования клубов, чтобы сократить нагрузку на областной бюджет. «Здесь по некоторым направлениям продвинулись. Появился партнер хоккейного клуба «Лада», повысилась доля софинансирования из внебюджетных средств футбольного клуба «Крылья Советов». Но вопросов очень много, и они связаны не со спортивной частью, а именно с принципами финансирования», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что очень много людей пишут в систему ЦУР, в МАКС, обращая внимание «на перекосы, которые есть в спортивных клубах» в период, когда везде идет процесс эффективной оптимизации. Как отметил Вячеслав Федорищев, жители области справедливо спрашивают, к примеру, о решении по сокращению на этот год программы по пляжному футболу «Крылья Советов».

«Мы должны перейти на модель, в которой по сути Правительство через одно учреждение управляет профессиональным спортом: не спортивной частью, а именно там, где мы выделяем бюджетные средства, где есть экономическая эффективность», – поставил задачу губернатор. Он добавил, что работа со средствами, которые выделяются из регионального бюджета, должна быть вдумчивой.

«У Ольги Всеволодовны есть подобный опыт в том субъекте, в котором она работала до Самарской области. Поэтому прошу Ольгу Всеволоду в эту работу включиться. Необходимо вместе с руководством клубов очень быстро и эффективно эту работу построить», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

