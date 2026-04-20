Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов

В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.

В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.

Глава региона подчеркнул: определены основные направления бюджетной политики на ближайший период. Базовые задачи – обеспечение выполнения всех социальных обязательств государства, всех аспектов в рамках поддержки специальной военной операции, а также исполнение национальных проектов, реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина, – всегда остаются константой и должны выполняться на 100%.

Меры бюджетной консолидации призваны повысить эффективность затрат, сократить разовые расходы, а также расходы, не связанные с полномочиями региона, и оптимизировать хозяйственные расходы органов исполнительной власти.

«Важный аспект, о котором мы не говорили ранее. Коллеги, мы начинаем с себя. Большой комплекс решений уже принят лично мною. Еще очень большой комплекс будет доведен до реализации в течение апреля, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Хочу, чтобы все понимали: мы не просто огульно сокращаем все расходы. Мы начинаем с себя и показываем, что мы делаем».

Губернатор отметил, что проводится реальная оптимизация функционала и численности. «Расходы, которые не связаны с основным исполнением полномочий, которые администрируются в региональном правительстве и муниципалитетах, также будут существенно сокращены. Это то, что может показаться избыточным в данной ситуации», – дополнил он.

Отдельное внимание на совещании было уделено повышению бюджетной отдачи при предоставлении субсидий юридическим лицам. «Это все льготы, преференции, которые так или иначе по отраслям экономики были приняты за последние десятилетия. С одной стороны, есть новые направления, которые нужно поддерживать, а есть те, которые уже не требуют такой финансовой поддержки, которую можно перераспределить», – пояснил руководитель области.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что комиссией, созданной в региональном правительстве, доведены до главных распорядителей средств областного бюджета предельные объемы отзывов лимитов бюджетных обязательств. «Это означает люфт, в котором мы двигаемся и внимательно принимаем решения: как мы подходим к тем или иным расходам. Сегодня до конца дня главные распорядители должны завершить работу по формированию предложений по бюджетной консолидации и направить их в бюджетную комиссию. Этот вопрос требует ежедневного пристального внимания. Никаких задержек, халатного подхода быть не должно, как и во всей нашей работе», – подчеркнул губернатор.

С докладом выступила заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. Она представила основные направления работы межведомственной комиссии, отметив три базовых стратегических направления, действующих на федеральном уровне: обеление экономики, капитализация территорий и сокращение дебиторской задолженности. «Это те резервы, которые сегодня могут быть вовлечены уже в текущий процесс. Аналогичные меры приняты и на региональном уровне», – пояснила она.

Министр финансов напомнила, что межведомственная комиссия была создана по инициативе губернатора практически год назад, подчеркнув, что основная цель – это повышение экономического и налогового потенциала.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Кирилл Князев отметил: «Решение по созданию такой межведомственной комиссии было абсолютно своевременным. Работа комиссии действительно носит эффективный характер. Мы сейчас, даже на федеральном уровне, видим в планах по обелению экономики то, что мы наметили на региональном уровне. И это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».

В ходе совещания председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сообщила, что ведомство с самого начала создания межведомственной комиссии принимает активное участие в ее работе. «В 2025 году мы провели много мероприятий, связанных с контролем за дебиторской задолженностью. Уже сейчас видим, как после этой работы повысилось качество ее урегулирования на региональном уровне», – отметила она.

Со своей стороны, предложения по повышению эффективности бюджетной и налоговой системы региона внес депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Подводя итоги, губернатор резюмировал: «Периметр взаимодействия зафиксирован. Наша задача – спокойно и качественно этот процесс построить. От него будет зависеть дальнейшая работа по социально-экономическому развитию субъекта».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

