ударение в слове «куркума» изменилось

«Большой словарь ударений русского языка» закрепил вариант с ударением на последний слог в слове «куркума» как основной, в то время как раньше нормативным считалось ударение на предпоследний слог. Об этом 6 июня сообщил научный сотрудник Института русского языка им В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Согласно «Большому словарю ударений», «куркумаА»— основной вариант, а «куркУма» — только допустимая старшая норма», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Пахомова, до прошлого года словари приводили единственный вариант — «куркУма», а форма «куркумаА» не фиксировалась. Уточняется, что новые произносительные нормы проходят постепенную эволюцию: сначала их отмечают как нерекомендуемые, затем допускают в разговорной речи, после чего оба варианта становятся равноправными, и лишь затем новый вариант может выйти на первое место, однако в данном случае «куркумаА» сразу получила статус основного варианта.