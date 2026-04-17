19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон — одно из самых ожидаемых беговых событий весны.(0+)

Забег пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте. На дистанции выйдет более 4500 участников. План мероприятий: 18 апреля, сбор в 08:45, старт в 09:00 Парк Гагарина, Космический Фан ран Что будет: лёгкая разминка на 5 верст без зачета и гонки за результатом; разминку проведёт Олег Григорьев — профессиональный марафонец, основатель школы 42run, победитель марафона «Белые ночи», личный рекорд 2:13:23 (Valencia). После пробежки — традиционное чаепитие, автограф сессия с Олегом Григорьевым и Владимиром Волошиным, общение с гостями. На финише — подарки за активности от спортивной команды ВТБ и Олега Григорьева. 18 апреля в 13:00 в Галерее современного искусства «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) пройдет пресс конференция «Первый старт года: открываем сезон забегов Космическим полумарафоном» Спикеры: - Сергей Валентинович Четвериков — заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара; – Антон Сирота — директор АНО «Волгамэн»; – Максим Папков — управляющий ВТБ в Самарской области, вице президент; – Владимир Волошин — спортивный предприниматель, сооснователь Ironstar и RosaRun, инициатор Лиги марафонов BRICS; – Олег Григорьев — профессиональный спортсмен, основатель 42run. 19 апреля, Космический полумарафон старт в 08:00 (сбор в 07:30) Волжский проспект — спуск от Монумента Славы. Аккредитация и вопросы по освещению: Lizaodina@yandex.ru, 8 (927) 0027691. Аккредитация до 18:00 17 апреля 2026. Ждём вас на мероприятиях!

Фото: пресс-служба администрации Самары