Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах России.
Самара принимает участие в гастрономическом фестивале «Первые в космосе»
С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных.
Техническое открытие горы Стрельной состоится уже в эти выходные
17 апреля вечером на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло смертельное ДТП: столкнулись Лада Калина и КамАЗ.
При столкновении "Калины" и КамАЗа в Отрадном погибли женщина и подросток
24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны.
СОУНБ станет одной из ключевых площадок акции «Диктант Победы-2026»
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в здании областного правительства.
В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.
 В парках Самары прошла противоклещевая обработка
По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 
МЧС СО: о сбросах воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъеме уровня воды в Волге
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон

19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.

19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон — одно из самых ожидаемых беговых событий весны.(0+)

Забег пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте. На дистанции выйдет более 4500 участников. План мероприятий: 18 апреля, сбор в 08:45, старт в 09:00 Парк Гагарина, Космический Фан ран Что будет: лёгкая разминка на 5 верст без зачета и гонки за результатом; разминку проведёт Олег Григорьев — профессиональный марафонец, основатель школы 42run, победитель марафона «Белые ночи», личный рекорд 2:13:23 (Valencia). После пробежки — традиционное чаепитие, автограф сессия с Олегом Григорьевым и Владимиром Волошиным, общение с гостями. На финише — подарки за активности от спортивной команды ВТБ и Олега Григорьева. 18 апреля в 13:00 в Галерее современного искусства «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) пройдет пресс конференция «Первый старт года: открываем сезон забегов Космическим полумарафоном» Спикеры: - Сергей Валентинович Четвериков — заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара; – Антон Сирота — директор АНО «Волгамэн»; – Максим Папков — управляющий ВТБ в Самарской области, вице президент; – Владимир Волошин — спортивный предприниматель, сооснователь Ironstar и RosaRun, инициатор Лиги марафонов BRICS; – Олег Григорьев — профессиональный спортсмен, основатель 42run. 19 апреля, Космический полумарафон старт в 08:00 (сбор в 07:30) Волжский проспект — спуск от Монумента Славы. Аккредитация и вопросы по освещению: Lizaodina@yandex.ru, 8 (927) 0027691. Аккредитация до 18:00 17 апреля 2026. Ждём вас на мероприятиях!

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

