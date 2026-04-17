 В парках Самары прошла противоклещевая обработка

В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.



В рамках генеральной уборки города после зимы обработку выполнят на площади порядка 245 гектаров — обезопасят 168 скверов, парков, бульваров, аллей и набережную, а также 10 крупных транспортных развязок. Кроме того, в Самаре обрабатывают почти 435 гектаров девятнадцати муниципальных кладбищ. Следующий этап — истребление грызунов и комаров. Первый этап обработок пройдет в апреле-мае, второй — в конце лета и осенью.



Для удаления присосавшегося клеща необходимо обращаться в медицинские организации — поликлинику своего района или ближайший травмпункт, где медики объяснят правила доставки клеща в лабораторию.

Фото: пресс-служба администрации Самары