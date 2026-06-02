В сызранском Доме молодёжи состоялась премьера инклюзивного театра «ТИГР»

В Доме молодёжи г.о. Сызрань команда инклюзивного театра «ТИГР» представила новый форум-спектакль «Чувства» – Часть 1 «Когда рядом друг: хроники эмоций».



Это необычный спектакль, состоящий из трёх миниатюр о дружбе. Каждая история – взгляд на важные аспекты человеческих отношений: искренность, доверие, поддержку и умение прощать.



«Через яркие образы и живые диалоги постановка помогает зрителям осмыслить ценность настоящей дружбы, разобраться в сложных ситуациях и найти ответы на вопросы, которые часто волнуют в подростковом возрасте», – делится режиссёр театра Евгения Землянцева.



Миниатюры проходят в интерактивном формате – зрители являются не просто наблюдателями. Они включаются в живое обсуждение, высказывают своё мнение, предлагают альтернативные решения.



Новый формат помогает развиваться актёрам не только профессионально, но и личностно. В процессе подготовки и показов актёры и зрители находят ответы на важные вопросы, связанные с взаимоотношениями.



«Спасибо нашей команде за очередную яркую премьеру! Благодарю режиссёра театра Евгению Землянцеву за интересные идеи и их качественную реализацию!», – поблагодарил руководитель общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.



Первыми зрителями стали учащиеся школы №30. Следующие показы состоятся для школьников и студентов города, а также для всех желающих.



Постановка подготовлена в рамках проекта «Цикл форум-спектаклей "Чувства"», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Администрации г.о. Сызрань, МБУ «Дом молодёжи» и Сети АЗС «ОЛВИ».

Фото: минкульт СО