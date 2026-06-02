2 июня девятиклассники региона сдавали экзамен по математике.
В регионе стартовал основной этап ОГЭ
2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная».
Развитие проспекта Карла Маркса при строительстве магистрали «Центральная» в Самаре обсудили на совещании облправительства
В Доме молодёжи г.о. Сызрань команда инклюзивного театра «ТИГР» представила новый форум-спектакль «Чувства» – Часть 1 «Когда рядом друг: хроники эмоций».
В сызранском Доме молодёжи состоялась премьера инклюзивного театра «ТИГР»
Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.
Сотрудницу тольяттинской библиотеки наградили в Москве грамотой Минкульта РФ
В День защиты детей в Тольятти, на базе спорткомплекса, полицейские в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.
Полицейские и общественники региона  организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие
2 июня в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Яблоновый Овраг Волжского района, на улице Максима Горького.
Пожар в Волжском районе: горел частный дом с надворными постройками
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
В сызранском Доме молодёжи состоялась премьера инклюзивного театра «ТИГР»

В Доме молодёжи г.о. Сызрань команда инклюзивного театра «ТИГР» представила новый форум-спектакль «Чувства» – Часть 1 «Когда рядом друг: хроники эмоций».

Это необычный спектакль, состоящий из трёх миниатюр о дружбе. Каждая история – взгляд на важные аспекты человеческих отношений: искренность, доверие, поддержку и умение прощать.

«Через яркие образы и живые диалоги постановка помогает зрителям осмыслить ценность настоящей дружбы, разобраться в сложных ситуациях и найти ответы на вопросы, которые часто волнуют в подростковом возрасте», – делится режиссёр театра Евгения Землянцева.

Миниатюры проходят в интерактивном формате – зрители являются не просто наблюдателями. Они включаются в живое обсуждение, высказывают своё мнение, предлагают альтернативные решения.

Новый формат помогает развиваться актёрам не только профессионально, но и личностно. В процессе подготовки и показов актёры и зрители находят ответы на важные вопросы, связанные с взаимоотношениями.

«Спасибо нашей команде за очередную яркую премьеру! Благодарю режиссёра театра Евгению Землянцеву за интересные идеи и их качественную реализацию!», – поблагодарил руководитель общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

Первыми зрителями стали учащиеся школы №30. Следующие показы состоятся для школьников и студентов города, а также для всех желающих.

Постановка подготовлена в рамках проекта «Цикл форум-спектаклей "Чувства"», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Администрации г.о. Сызрань, МБУ «Дом молодёжи» и Сети АЗС «ОЛВИ».

 

В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
02 июня 2026, 17:47
02 июня 2026, 17:47
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения... Здравоохранение
В Сызрани по инициативе председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте проведен для детей «урок Мужества».
02 июня 2026, 14:49
02 июня 2026, 14:49
В Сызранском филиале школы-интерната № 2 состоялся патриотический «урок Мужества»
В Сызрани по инициативе председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте проведен для детей «урок Мужества». Общество
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
25 мая 2026, 14:32
25 мая 2026, 14:32
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних. Общество
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
