Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних. В ходе оперативной информации было установлено, что двое подростков пытались вскрыть служебное помещение, расположенное вблизи железнодорожного вокзала на станции Сызрань-1.

Подростки проникли внутрь с помощью принесенных с собой разводного ключа и отвертки, однако были остановлены работником охраны.

Также в ходе проверки выяснилось, что один из несовершеннолетних и ранее ходил по подобным объектам.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели профилактические беседы с детьми и их законными представителями. Полицейские акцентировали внимание родителей на необходимости контроля за досугом и местонахождением детей в свободное время.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан: усилить контроль за поведением детей, регулярно проводить с ними разъяснительные беседы о правилах безопасности и недопустимости проникновения в охраняемые и заброшенные объекты.

