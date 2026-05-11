В регионе состоится первый этап чемпионата России по адаптивному футболу

С 11 по 17 мая на стадионе «Центральный» в Сызрани будут проходить матчи первого этапа чемпионата России по адаптивному футболу (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).



На поле выйдут команды из Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Волгограда, Владикавказа и сборная Самарской области.



В составе нашей команды игроки ФКА «Сызрань» и самарских «Крыльев Мечты», в том числе 12 ветеранов специальной военной операции.



Прямые трансляции будут организованы на странице Ассоциации ветеранов СВО.

