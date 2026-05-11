В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху

Новые ГОСТы на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху вступят в силу в России летом 2026 года. Об этом 11 мая сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстандарта.

С 1 июня начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Документ устанавливает требования к качеству и техническому исполнению продукции. В частности, минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм, площадь листа — 11 тыс. кв. мм. Для салфетки этот показатель установлен на уровне 17 тыс. кв. мм, для носового платка — 40 тыс. кв. мм.

С 1 июля в России также вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В документе уточняются требования к высоте пены и пеностойкости. Они составят 15 мм и одну минуту соответственно. В действующем стандарте эти показатели равны 30 мм и трем минутам.

Кроме того, в июле начнет действовать новый межгосударственный ГОСТ на медовуху. Он устанавливает термины, физико-химические и органолептические показатели напитка, требования к основному сырью, включая мед, к технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке, а также показатели безопасности, пишут "Известия".

