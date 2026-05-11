В Госдуме предупредили о схеме мошенников с доставкой товаров c маркетплейсов

В России распространяется новая мошенническая схема, при которой аферисты представляются сотрудниками складов маркетплейсов и выманивают у граждан коды из СМС якобы для подтверждения доставки. Об этом 11 мая заявил член комитета Госдумы (ГД) по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мошенники продолжают эксплуатировать тему маркетплейсов, меняя лишь детали легенды. Теперь они всё чаще представляются сотрудниками неких «узлов связи», «логистических центров» или «складов», куда якобы перенаправили вашу поврежденную посылку», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, злоумышленники рассчитывают на то, что человек действительно ожидает заказ и воспринимает звонок как обычное уточнение по доставке. После этого его просят назвать код из СМС якобы для подтверждения личности.

Немкин пояснил, что предлоги могут быть разными: мошенники говорят о потерянной, поврежденной или отправленной не туда посылке. При этом их цель всегда одна — получить код, который является элементом двухфакторной аутентификации и может дать доступ к «Госуслугам», банковским приложениям, мессенджерам или аккаунтам маркетплейсов.

Он напомнил, что коды из СМС нельзя сообщать посторонним, кем бы они ни представлялись. Информацию о заказе следует проверять только через официальное приложение или сайт сервиса, а при подозрительном звонке разговор нужно сразу прекратить.