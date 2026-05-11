В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов".
"Акрон" проиграл "Ростову" - 1:3
С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском.
Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду
С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева.
В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"
Температура воздуха 12 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
12 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Госдуме предупредили о схеме мошенников с доставкой товаров c маркетплейсов

В России распространяется новая мошенническая схема, при которой аферисты представляются сотрудниками складов маркетплейсов и выманивают у граждан коды из СМС якобы для подтверждения доставки. Об этом 11 мая заявил член комитета Госдумы (ГД) по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мошенники продолжают эксплуатировать тему маркетплейсов, меняя лишь детали легенды. Теперь они всё чаще представляются сотрудниками неких «узлов связи», «логистических центров» или «складов», куда якобы перенаправили вашу поврежденную посылку», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, злоумышленники рассчитывают на то, что человек действительно ожидает заказ и воспринимает звонок как обычное уточнение по доставке. После этого его просят назвать код из СМС якобы для подтверждения личности.

Немкин пояснил, что предлоги могут быть разными: мошенники говорят о потерянной, поврежденной или отправленной не туда посылке. При этом их цель всегда одна — получить код, который является элементом двухфакторной аутентификации и может дать доступ к «Госуслугам», банковским приложениям, мессенджерам или аккаунтам маркетплейсов.

Он напомнил, что коды из СМС нельзя сообщать посторонним, кем бы они ни представлялись. Информацию о заказе следует проверять только через официальное приложение или сайт сервиса, а при подозрительном звонке разговор нужно сразу прекратить.

Новости по теме
Россиян предупредили о мошеннических ловушках вокруг капремонта
09 мая 2026, 10:52
Россиян предупредили о мошеннических ловушках вокруг капремонта
Если звонят с предложением за вознаграждение убрать строку капремонта из платежки — это мошенники, никакого закона об освобождении всех собственников от... Криминал
999
Телефонные мошенники разыграли спектакль, чтобы выманить деньги у самарского стоматолога
07 мая 2026, 09:59
Телефонные мошенники разыграли спектакль, чтобы выманить деньги у самарского стоматолога
В одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена... Криминал
985
76-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников
06 мая 2026, 09:40
76-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников
Женщина передала неизвестному мужчине более одного миллиона рублей. Криминал
1097
В центре внимания
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
797
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1130
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1485
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1264
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
994
