В Кинель-Черкасском районе 18-летний юноша перевернул машину в кювет

По собранным госавтоинспекторами Кинель-Черкасского района данным, 10 мая в 10:20 18-летний юноша, управляя автомашиной Kia Spectra, двигался по 17 км автодороги «Кинель-Черкассы – Урал – Александровка - Хилково» со стороны села Семеновка в направлении села Красная Горка. В пути следования допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель доставлен в медицинское учреждение.

10 мая на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека, один из которых - несовершеннолетний.