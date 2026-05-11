В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов".
"Акрон" проиграл "Ростову" - 1:3
С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском.
Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду
С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева.
В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"
Температура воздуха 12 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
12 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Россиянам без биометрических паспортов грозит запрет на въезд в семь стран

Россияне, у которых загранпаспорт старого образца не содержит биометрических данных, не смогут посетить ряд европейских государств. Об этом 11 мая рассказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.

«Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», — уточнила она в беседе с «РИА Новости».

Земскова добавила, что Франция также ввела подобный запрет, однако для некоторых категорий граждан сделано исключение. Она пояснила, что въезд разрешен детям до 15 лет, а также тем, кто получил шенгенскую визу до 1 июня 2025 года.

Кроме того, юрист сообщила, что Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные ограничения. При этом въезд останется возможным для граждан младше 18 лет, а также для обладателей вида на жительство Финляндии, выданного до 1 июня 2026 года. Земскова добавила, что для владельцев финской визы до 31 декабря 2026 года действует переходный период.

«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
