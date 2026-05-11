Россиянам без биометрических паспортов грозит запрет на въезд в семь стран

Россияне, у которых загранпаспорт старого образца не содержит биометрических данных, не смогут посетить ряд европейских государств. Об этом 11 мая рассказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.

«Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», — уточнила она в беседе с «РИА Новости».

Земскова добавила, что Франция также ввела подобный запрет, однако для некоторых категорий граждан сделано исключение. Она пояснила, что въезд разрешен детям до 15 лет, а также тем, кто получил шенгенскую визу до 1 июня 2025 года.

Кроме того, юрист сообщила, что Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные ограничения. При этом въезд останется возможным для граждан младше 18 лет, а также для обладателей вида на жительство Финляндии, выданного до 1 июня 2026 года. Земскова добавила, что для владельцев финской визы до 31 декабря 2026 года действует переходный период.