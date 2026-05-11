21-летняя автомобилистка в Красноярском районе сбила 9-летнюю девочку

10 мая на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека, один из которых - несовершеннолетний.

Так, сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе, установили: в 18:20 21-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-211040, двигалась улице Кооперативной со стороны улицы Советской в направлении улицы Горной села Новый Буян. В пути следования, возле дома №155, нарушила правила расположения транспортного средства и допустила наезд на 9-летнюю девочку, которая шла по обочине во встречном направлении. Пешеход госпитализирована.