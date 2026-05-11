Раскрыты подробности 21-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Подробности раскрыло издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Среди вероятных мер — ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса, компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет могут представить в конце июна — начале июля.

Также Брюссель хочет вернуться к мерам, которые ранее были заблокированы бывшим правительством Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном. В частности, санкции могут ввести против РПЦ, в том числе против патриарха Кирилла.

Также Еврокомиссия рассматривает вариант запретить предоставление морских услуг российским судам, против чего ранее голосовали Греция и Мальта, пишет Лента.