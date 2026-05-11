Самарское отделение Союза кинематографистов РФ приглашает на творческую встречу

Она пройдет в рамках мероприятий «Знакомство с региональными киностудиями. Творческие встречи и просмотр фильмов», которое проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов Российской Федерации.

13 мая в 18.00 в Самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96) пройдет встреча мы с самарской видеостудией Modjo Films, которая работает с 2018 года, разрабатывает и снимает документальные и художественные, имиджевые и корпоративные фильмы, музыкальные клипы и др., а также с успехом занимается дополнительной образовательной деятельностью с детьми и молодежью.

Руководитель и основатель видеостудии – Антон Долганов, самарский режиссёр, продюсер.

Он лично представит студию, расскажет много интересного и ответит на ваши вопросы.

В рамках творческой встречи запланирован показ игрового короткометражного фильма «Чайкин остров», видеостудия Modjo Films.

Режиссёр: Антон Долганов

Сценарист: Мария Якутина

Музыка: Павел Мащенко

Фильм стал лауреатом фестиваля «Молодой киновек 2023» в Краснодаре.

Съемочная группа удостоилась наград:

1 место — «Лучшее семейное кино» — Антон Долганов;

1 место — «Актерское мастерство» — Алла Набокова;

3 место — «Лучший сценарий» — Мария Якутина.

Организаторы приглашают на творческую встречу всей желающих. Мероприятие бесплатное.