Самарская область готовится принять международные соревнования по греко-римской борьбе

С 5 по 6 июня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого будет проходить международный турнир по греко‑римской борьбе среди юношей до 17 лет «Новая высота».

Турнир посвящен памяти заслуженного строителя России, мецената Игоря Найвальта.

В Самару приедут борцы из восьми стран: Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия.

На кону - место в сборной России и возможность участия в первенстве мира. А дорога туда начинается на Волге, на самарском ковре!

Турнир пройдет при поддержке федерального партийного проекта «Выбор сильных».