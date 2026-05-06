76-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников

Злоумышленники звонили женщине в течение нескольких дней, представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Ссылаясь на якобы существующее законодательство, требовали задекларировать денежные средства. Под воздействием психологического давления потерпевшая передала неизвестному мужчине более одного миллиона рублей. Спустя непродолжительное время пожилая женщина узнала от родственников, что её обманули мошенники, и незамедлительно обратилась в полицию.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность: не передавать денежные средства и персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, проверять информацию через официальные каналы, при любых сомнениях незамедлительно обращаться в полицию.