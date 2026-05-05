Самарчанка думала, что одолжила деньги подруге, но они ушли к аферистам

В Самаре в полицию обратилась женщина 1979 г.р., которая сообщила, что в одном из мессенджеров к ней обратилась ее знакомая с просьбой перевести 15000 в долг. Не заподозрив ничего странного, самарчанка перевела деньги на указанный счет в сообщении. Через некоторое время женщина решила поинтересоваться пришли ли деньги, однако женщина заверила, что никаких денег она не просила и подобного счета, который прислали заявительнице у нее нет. Осознав, что вместо подруги деньги просили мошенники, местная жительница незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.