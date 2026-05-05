Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют

Аналитики hh.ru провели масштабный опрос среди российских работников и соискателей, в том числе в Самарской области, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки они планируют развивать в первую очередь в ближайшее время. Результаты исследования показали, что портрет «прокачанного» специалиста будущего сильно отличается в зависимости от пола, возраста, профессии и региона проживания респондентов.

Топ навыков, которые хотят освоить жители Самарской области

Согласно данным опроса по Самарской области, в абсолютных лидерах оказалась юридическая грамотность — 34%. На втором месте — освоение специализированного ПО (1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и т.д.), этот пункт отметили 29% опрошенных. Далее следует вождение (22%) и маркетинг и продажи (20%). Цифровые и IT-навыки, а также финансы и учет и иностранные языки набрали по 15%. Затем идут управление проектами (Agile, Scrum) — 12% и ремонтно-строительные навыки — 10%. Наименьший интерес зафиксирован к медицине и здоровью — 5%.

Мужчины vs женщины

Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные прикладные программы. Например, работа со специализированным ПО стоит в приоритете для 30% опрошенных женщин (против 25% мужчин). Также они заметно чаще интересуются маркетингом (20,3% против 12%) и финансами (21% против 15%).

Мужчины, в свою очередь, демонстрируют более выраженный интерес к физическому труду и техническому контролю. Почти треть мужчин (29%) хотят развивать ремонтные и строительные навыки, тогда как среди женщин этот показатель составляет лишь 2,2%. Также мужчины намного чаще планируют получать водительские права категорий A, B, C, D (21,1% против 11% у женщин).

Поколенческая разница

Возрастной срез ярко демонстрирует разницу приоритетов. Так, молодые респонденты 18–24 лет видят развитие своих навыков больше в цифровой и маркетинговой среде. В этой группе сразу треть (31,5%) выбрали «Маркетинг и продажи» (SEO, реклама и др.), что значительно выше среднего среди респондентов (17%).

25–34-летние респонденты больше нацелены на системную работу. Например, 35% из них будут углубленно изучать специализированное ПО, а интерес к IT-сфере достигает среди миллениалов максимального уровня (30%).

Респонденты 35–44 и 45–54 лет демонстрируют прагматичный подход: у них высок запрос на управление проектами и наблюдается стабильный интерес к финансам.

Старшая аудитория (55 лет и более) резко выделяется на общем фоне. Здесь самый высокий процент тех, кто пока не определился с развитием каких-то конкретных навыков (25% пока находятся в раздумьях), но при это наибольшая доля (10%) тех, кто хочет прокачать свои знания в медицине, чтобы поддерживать собственное здоровье и ухаживать за детьми и близкими.

География амбиций

Региональный анализ показывает, где какой спрос выше. Так, респонденты из Ставропольского края показали самый высокий в стране интерес к работе со специализированным ПО (40%). Краснодарский край и Тюменская область оказались точками притяжения для желающих развиваться в маркетинге и IT. В Москве и Санкт-Петербурге значительно выше, чем в среднем по стране, у работников и соискателей запрос на изучение иностранных языков (26% и 19% соответственно), а также на управление проектами.

Центральный федеральный округ и Поволжье лидируют по доле тех, кто пока не определился с развитием (около 15% и 14% соответственно выбрали вариант «не планирую»).

«Данные опроса наглядно показывают, что жители Самарской области подходят к развитию навыков прагматично. Главная причина обновления навыков и обучения чему-то новому, которую указали 51% респондентов, — это повышение дохода и поиск более высокооплачиваемой работы. На втором месте с большим отрывом (43%) желание людей повысить свою конкурентоспособность на рынке. Мы видим, что тренд на непрерывное обучение перешел из разряда "хобби" в некий стиль жизни. Люди осваивают цифровые навыки, изучают языки программирования, учат налоги не для галочки, а чтобы зарабатывать больше, расти профессионально и строить так называемую портфельную карьеру, когда у человека есть несколько источников дохода. Примечательно, что мотивация прокачать навыки сильно отличается у разных групп респондентов в зависимости от уровня дохода. Так, участники с доходами менее 20 тыс. рублей чаще хотят сменить профессию (17%) или начать бизнес (14%), в то время как люди с доходом выше среднего (150-170 тыс. рублей) больше озабочены именно конкурентоспособностью (65%) — то есть сохранением своих высоких позиций на рынке труда», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.