Жители Самарской области смогут стать свидетелями метеорного потока

Жители Самарской области в ближайшие дни смогут стать свидетелями красивейшего астрономического явления — метеорного потока Майские Аквариды.

Широкий максимум потока начался вечером 3 мая и продлится до 10 мая. В эти дни россияне, включая самарцев, смогут наблюдать до 30 «падающих звёзд» в час. Астрономы подчёркивают, что метеоры потока — быстрые, яркие и оставляют за собой длинные светящиеся следы.

Пик активности Майских Акварид ожидается в ночь на 6 мая. В это время, по уточнённым данным планетария, количество метеоров возрастёт до 30–40 в час. Наиболее подходящее время для наблюдений — перед рассветом, когда небо становится максимально тёмным, а радиант (исходная точка потока) поднимается достаточно высоко над горизонтом. Специалисты советуют смотреть в сторону юго-восточного горизонта и находиться как можно дальше от искусственных источников света — фонарей, окон домов и рекламных конструкций, сообщили изданию ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Для самарцев и жителей области это отличная возможность провести романтическую ночь на природе или просто выйти на балкон, чтобы загадать желание под звёздным дождём. Погода в 63 регионе на 6 мая ожидается переменная облачность без осадков, что также благоприятствует наблюдениям, пишет ГТРК-Самара.