Первые майские грозы ожидают в Самарской области

В Поволжье наступает долгожданное тепло. Под влиянием поля повышенного атмосферного давления облаков станет меньше, ветер стихнет, а температура воздуха в дневные часы прогреется до +21...26. В конце периода, с приближением атмосферного фронта южного циклона, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и усиление ветра. Судя по данным Гидрометцентра, грозы вероятны 7-8 мая. Это связано с прохождением очень теплых воздушных масс.

В регионе происходит летний процесс: образуются мощные конвективные облака из-за восходящих потоков воздуха от земли. Скорее всего, это будут фрагментарные грозы, связанные с кучево-дождевой облачностью. Ожидать их на территории всей области не стоит, пишет Маленькая Сызрань.