«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста

В Самарской области продолжается реализация региональной программы «Самарское долголетие», которая является составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Мероприятия программы «Активное долголетие» становятся с каждым годом все более популярными и востребованными.

Программа «Самарское долголетие» запущена в 2025 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. «Цель, которую мы планируем достичь с помощью программы, - это укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения», - сказал глава региона на недавнем обсуждении хода реализации программы. Губернатор поручил профильному министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области в течение месяца подготовить предложения по усилению программы с привлечением Самарского медицинского университета.

С начала реализации программы в активное долголетие вовлечены 292 тыс. граждан старшего поколения. В каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) работают «Центры активного долголетия». Для граждан старшего поколения доступны занятия физкультурой и оздоровительные практики, культурно-досуговые и творческие мероприятия, туризм, психологическая поддержка, клубы компьютерной грамотности, литературные, хорового пения и др.

Например, в Самаре в Кировском районе на занятиях по арт-терапии пожилые люди осваивают нейрографику, прорабатывая тревоги через рисование. В Куйбышевском районе прошла зарядка с чемпионом, мастером спорта международного класса по самбо и дзюдо. Участники научились правильно дышать и распределять нагрузки. «Зарядились энергией на все 100%! После такой зарядки - только вперёд! Спасибо организаторам!» - поделились эмоциями активные жители. В Октябрьском районе на набережной состоялось спортивное мероприятие «Здоровый образ жизни - залог долголетия». Его участниками стали серебряные волонтёры, которые с удовольствием освоили скандинавскую ходьбу, настольный теннис и волейбол.

Особое внимание уделяется финансовой грамотности. На таких занятиях пожилым людям рассказывают, как распознать мошенников и не стать жертвой преступных схем. «Я много раз слышала, как по телефону манипулируют и обирают пенсионеров, конечно, страшно. Но вот нам подробно рассказали, что можно и нельзя делать, стало полегче, не так уже тревожусь, когда телефон звонит», - поделилась Людмила Петровна, после посещающения клуба компьютерной грамотности.

Программа «Самарское долголетие» также объединяет поколения. Проходят совместные мастер-классы, где взрослые делятся опытом с детьми, а молодёжь учит старших новому. «Это и есть настоящее воспитание - не на словах, а на деле. Через такие встречи мы формируем уважение к старшим, эмпатию и чувство ответственности. Будем работать дальше - впереди новые совместные проекты, мастер-классы и тёплые вечера», - отметил директор КЦСОН Восточного округа Алексей Эккерт.

В конце прошлого года в Самаре открылся первый в регионе Центр «Самарское долголетие» - комплексная модель современных социальных сервисов для граждан пожилого возраста. Здесь организованы пространства для общения, содержательного досуга, занятий по здоровому образу жизни. Центр «Самарское долголетие» уже стал точкой притяжения для тех, кто хочет продлить активную жизнь и воплотить мечты молодости.

В рамках программы организовано межведомственное взаимодействие: пожилым людям оказывается помощь в решении различных вопросов, находящихся на стыке нескольких ведомств. Это помогает снизить риски социальной изоляции и поддерживает психологическое благополучие.

Еще одной полезной разработкой является создание пилотного мобильного приложения «Самарское долголетие». Сейчас оно доступно для жителей Самары. Глава региона поставил задачу усилить информирование о возможностях приложения, доработать и расширить зону его действия.

Еще в одной из популярных социальных сетей работает группа «Самарское долголетие». Там публикуют анонсы мероприятий и полезные советы для людей старшего возраста.

Стать участником региональной программы «Самарское долголетие» просто - необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Фото – министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.