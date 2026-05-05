Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре

Вдоль основных дорог Самары развеваются 180 вертикальных двухсторонних стягов, на улицах установлено более 80 флажных конструкций с российским триколором. Более 7 тысяч флагов размещают районные администрации на фасадах многоквартирных домов, находящихся на видовых улицах; более 200 флагов - на фасадах объектов культуры.

Баннеры, плакаты и другая праздничная символика украшают общественные пространства, остановочные павильоны и другие объекты транспортной сферы.

Работы организованы учреждениями совместно со специалистами МБУ «Самараинформресурс».