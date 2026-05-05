В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
Заключительный полуфинал конкурса для семей из ПФО «Это у нас семейное» пройдет с 11 по 14 мая 
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В регионе закроют два моста на капитальный ремонт
В 2026 году конкурс, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников.
Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»
В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий
Цифровая выставка «Герои труда» открылась в Самаре
В Самаре дан старт городской акции на лучшее озеленение дворов «Цветущий май»

По замыслу организаторов, результатом акции «Цветущий май» станет преображение дворов и укрепление добрососедских связей между жителями Самары.

В Самаре дан старт городской акции на лучшее озеленение дворовых территорий «Цветущий май». Этот проект приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и запущен по инициативе городской Общественной палаты. Условия проведения конкурса обсудили на расширенном заседании Совета Палаты.

По замыслу организаторов, результатом акции станет преображение дворовых территорий и укрепление добрососедских связей между жителями Самары. Учредителем акции «Цветущий май» выступила Общественная палата Самары, организатором – ТОС «Мичуринский» Ленинского района, а партнерами стали администрация города, Дума городского округа Самара, благотворители, представители бизнес-сообщества.

«Саму идею посадки петунии апробировал ТОС «Мичуринский» в 2019 году. С каждым годом количество участников становилось все больше и больше. На весну-лето прошлого года участниками акции стало более 2500 человек. Все вместе жители закупали и сажали цветочную рассаду, ухаживали за цветами весь сезон. Видя настрой самарцев, Общественная палата выступила с инициативой расширить проект и реализовать его во всех районах Самары, глава города Иван Николаевич Носков эту идею поддержал. Мы надеемся, что наши земляки активно примут участие в этом полезном проекте», – подчеркнул председатель Общественной палаты города Самары Габибулла Хасаев.

Городская акция продлится до 11 августа. Оценивать работу участников будут в конце летнего сезона по трем номинациям:
- «Цветущий май» (за самое большое число цветущих объектов, высаженных жителями на придомовых территориях),
- «Дизайнерская клумба» (за дизайнерский подход и оригинальность)
- «Лидеры инициатив» (за лучшую организацию и вовлечение жителей).

Горожане могут принять участие в акции через ТОСы, которые организуют работу на своих территориях. Отметим, все желающие также смогут проконсультироваться со специалистами по ландшафтному дизайну для создания собственной концепции по озеленению.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7(927)728-70-64, +7(927)750-84-15. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

