В Самаре дан старт городской акции на лучшее озеленение дворов «Цветущий май»

В Самаре дан старт городской акции на лучшее озеленение дворовых территорий «Цветущий май». Этот проект приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и запущен по инициативе городской Общественной палаты. Условия проведения конкурса обсудили на расширенном заседании Совета Палаты.



По замыслу организаторов, результатом акции станет преображение дворовых территорий и укрепление добрососедских связей между жителями Самары. Учредителем акции «Цветущий май» выступила Общественная палата Самары, организатором – ТОС «Мичуринский» Ленинского района, а партнерами стали администрация города, Дума городского округа Самара, благотворители, представители бизнес-сообщества.



«Саму идею посадки петунии апробировал ТОС «Мичуринский» в 2019 году. С каждым годом количество участников становилось все больше и больше. На весну-лето прошлого года участниками акции стало более 2500 человек. Все вместе жители закупали и сажали цветочную рассаду, ухаживали за цветами весь сезон. Видя настрой самарцев, Общественная палата выступила с инициативой расширить проект и реализовать его во всех районах Самары, глава города Иван Николаевич Носков эту идею поддержал. Мы надеемся, что наши земляки активно примут участие в этом полезном проекте», – подчеркнул председатель Общественной палаты города Самары Габибулла Хасаев.



Городская акция продлится до 11 августа. Оценивать работу участников будут в конце летнего сезона по трем номинациям:

- «Цветущий май» (за самое большое число цветущих объектов, высаженных жителями на придомовых территориях),

- «Дизайнерская клумба» (за дизайнерский подход и оригинальность)

- «Лидеры инициатив» (за лучшую организацию и вовлечение жителей).



Горожане могут принять участие в акции через ТОСы, которые организуют работу на своих территориях. Отметим, все желающие также смогут проконсультироваться со специалистами по ландшафтному дизайну для создания собственной концепции по озеленению.



Задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7(927)728-70-64, +7(927)750-84-15.

Фото: пресс-служба администрации Самары