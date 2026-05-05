В регионе закроют два моста на капитальный ремонт

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области продолжается обновление мостов и путепроводов. С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. А с 12 мая начнется капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара — Большая Черниговка до трассы Самара — Волгоград в Волжском районе.

В период проведения работ мосты будут полностью закрыты для движения. Объезд закрытых участков будет организован по альтернативным маршрутам. Для информирования водителей установят соответствующие дорожные знаки.

Мост через реку Сок соединяет региональную трассу с федеральной дорогой М-5 «Урал», обеспечивая транспортную связь нескольких населённых пунктов с районным центром и выходом на федеральную сеть дорог. Путепровод на дороге Самара — Большая Черниговка служит важным звеном для выезда на федеральные трассы А-300 и Р-229. Ремонт позволит привести сооружения в соответствие с современными нагрузками, повысит безопасность движения и транспортную доступность для тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

На мосту через реку Сок специалистам предстоит полностью разобрать мостовое полотно и сопряжения с последующим устройством новых, отремонтировать опоры, заменить регуляционные сооружения — конструкции, защищающие опоры от размыва берегов и направляющие поток воды. Также здесь устроят локальные очистные сооружения для очистки воды, поступающей с территории моста.

На путепроводе в рамках капитального ремонта предусмотрено полное обновление сооружения: демонтаж существующих конструкций, включая сам путепровод, конусы, лестничные сходы, и возведение новых взамен, а также обновление дорожного покрытия на подходах. Оба объекта планируется сдать до конца октября.

Всего в этом году по национальному проекту в Самарской области запланирован ремонт 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. Работы уже начались в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Сызранском районах.

Вопросы обновления искусственных сооружений находятся на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. При формировании плана на 2026 год учтено поручение главы региона о системном подходе к ремонту мостов, включая небольшие сооружения с высокой социальной значимостью, с учётом заявок муниципальных районов. Министерством транспорта разработана программа «Мосты и путепроводы» до 2036 года, которая предусматривает приведение в нормативное состояние всех искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

