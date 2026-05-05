Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026, направленный на поддержку проектов в сфере детского любительского массового спорта. Приём заявок пройдет с 5 мая по 25 июня 2026 года.

Конкурс ориентирован на организации, реализующие инициативы по развитию спортивной активности среди детей, проживающих на малых территориях. Его цель — раскрытие потенциала детей, их социализация и расширение возможностей через вовлечение в спорт. Для участия в конкурсе требуется софинансирование.

Заявки принимаются в одной из четырех номинаций:

• Добрый лёд

Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворового хоккея (хоккей с шайбой, с мячом, хоккей в валенках)

- Финансирование: до 2 млн руб.

- К участию приглашаются НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.

• Команда нашего двора

Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворовых командных видов спорта (футбол, флорбол, баскетбол, стритбол, волейбол, лапта, гандбол, городки, регби, хоккей на траве).

- Финансирование: до 1 млн руб.

- К участию приглашаются НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.

• Сильный ход

Для проектов, направленных на поддержку шахматных инициатив среди детей и подростков, организацию и проведение соревнований для школ, создание секций в домах культуры, дошкольных учреждениях, сельских клубах на малых территориях.

- Финансирование: до 300 тыс. руб.

- Участники: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, зарегистрированные и реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.

Партнёр номинации — Федерация шахмат России.

• Выпускники

Ждём проекты, развивающие дворовой спорт и шахматы от победителей конкурсов Фонда Тимченко «Добрый лёд» 2013–2023 гг. и «Добрый спорт» 2025 года. В этой номинации также можно проводить региональные и межрегиональные спортивные мероприятия.

- Финансирование: до 2 млн руб.

- Участники: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек

На конкурс принимается не более одной заявки, которая подаётся только через онлайн-систему.

Подробнее о конкурсе: vk.com/timchenko_foundation...

Фото: Фонд Тимченко