В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В 2026 году конкурс, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников.
В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026

Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026, направленный на поддержку проектов в сфере детского любительского массового спорта. Приём заявок пройдет с 5 мая по 25 июня 2026 года. 

Конкурс ориентирован на организации, реализующие инициативы по развитию спортивной активности среди детей, проживающих на малых территориях. Его цель — раскрытие потенциала детей, их социализация и расширение возможностей через вовлечение в спорт. Для участия в конкурсе требуется софинансирование.

Заявки принимаются в одной из четырех номинаций:

• Добрый лёд
Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворового хоккея (хоккей с шайбой, с мячом, хоккей в валенках)
- Финансирование: до 2 млн руб.
- К участию приглашаются НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.

• Команда нашего двора
Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворовых командных видов спорта (футбол, флорбол, баскетбол, стритбол, волейбол, лапта, гандбол, городки, регби, хоккей на траве).
- Финансирование: до 1 млн руб.
- К участию приглашаются НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.

• Сильный ход
Для проектов, направленных на поддержку шахматных инициатив среди детей и подростков, организацию и проведение соревнований для школ, создание секций в домах культуры, дошкольных учреждениях, сельских клубах на малых территориях.
- Финансирование: до 300 тыс. руб.
- Участники: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, зарегистрированные и реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек.
Партнёр номинации — Федерация шахмат России.

• Выпускники
Ждём проекты, развивающие дворовой спорт и шахматы от победителей конкурсов Фонда Тимченко «Добрый лёд» 2013–2023 гг. и «Добрый спорт» 2025 года. В этой номинации также можно проводить региональные и межрегиональные спортивные мероприятия.
- Финансирование: до 2 млн руб.
- Участники: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, а именно учреждения образования и культуры, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек

На конкурс принимается не более одной заявки, которая подаётся только через онлайн-систему.

Подробнее о конкурсе: vk.com/timchenko_foundation...

 

Фото:   Фонд Тимченко

 

Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
