Энергетики «Т Плюс» проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани

После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области. На время проведения диагностики будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:

- с 12 по 25 мая — I тепломагистраль Самарской ТЭЦ в границах улиц: проспект Карла Маркса, Стара Загора, Ново-Вокзальная, 22 Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева;

- с 12 по 18 мая — тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ в границах улиц: 40 лет Победы, Земляничная, Дубовый проезд, Алексея Кудашева, Калмыцкая, Толстого, Тупиковый проезд, Индустриальная, Ларина, Васильевская, Баныкина, Родины, Комсомольская, Лесная, Тимирязева, Кирова, Лунный проезд;

- 12 мая — сети от котельной № 3 в посёлке Лесное;

- 15 мая — коммуникации от котельной № 4 (Тольяттинский городской противотуберкулёзный диспансер);

- с 12 по 18 мая — магистрали от Сызранской ТЭЦ в границах Юго-Западного района, Образцовской площадки, посёлков Елизарово, Заводского и Строитель.

Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Это поможет выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы обеспечить надёжность теплоснабжения в следующем отопительном сезоне.

«Т Плюс» призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

О повреждениях нужно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.