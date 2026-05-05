В Самару прибыла заключительная партия новых современных трамваев «Львенок» модели 71-911ЕМ – 10 вагонов.
Заключительная партия трамваев «Львенок» проходит обкатку в Самаре
После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области.
Энергетики «Т Плюс» проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
Заключительный полуфинал конкурса для семей из ПФО «Это у нас семейное» пройдет с 11 по 14 мая 
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В регионе закроют два моста на капитальный ремонт
Энергетики «Т Плюс» проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани

После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области. На время проведения диагностики будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:

- с 12 по 25 мая — I тепломагистраль Самарской ТЭЦ в границах улиц: проспект Карла Маркса, Стара Загора, Ново-Вокзальная, 22 Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева;

- с 12 по 18 мая — тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ в границах улиц: 40 лет Победы, Земляничная, Дубовый проезд, Алексея Кудашева, Калмыцкая, Толстого, Тупиковый проезд, Индустриальная, Ларина, Васильевская, Баныкина, Родины, Комсомольская, Лесная, Тимирязева, Кирова, Лунный проезд;

- 12 мая — сети от котельной № 3 в посёлке Лесное;

- 15 мая — коммуникации от котельной № 4 (Тольяттинский городской противотуберкулёзный диспансер);

- с 12 по 18 мая — магистрали от Сызранской ТЭЦ в границах Юго-Западного района, Образцовской площадки, посёлков Елизарово, Заводского и Строитель.

Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Это поможет выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы обеспечить надёжность теплоснабжения в следующем отопительном сезоне.

«Т Плюс» призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

О повреждениях нужно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
С 20 апреля по 3 мая специалисты «Т Плюс» проверят повышенным давлением холодной воды теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах улиц: проспект Кирова, Ветлянская, Кабельная, 22-го Партсъезда, Заводское шоссе, Земеца, Береговая.
С 20 апреля по 3 мая специалисты «Т Плюс» проверят повышенным давлением холодной воды теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах... ЖКХ
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
