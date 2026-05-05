В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.

Для выяснения обстоятельств случившегося сотрудники полиции выехали на место происшествия и в лечебное учреждение.

Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что около подъезда возник конфликт с неизвестным, в ходе которого он получил телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в многоквартирном доме. Используя скриншот с видеозаписи, полицейские составили и распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции ориентировку с описанием примет злоумышленника.

При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1996 года рождения, ранее судимый за кражу признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил полицейским, что потерпевший непристойно выразился в адрес его супруги, за что он набросился на обидчика с кулаками.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольскому района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

