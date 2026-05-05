В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В Самару прибыла заключительная партия новых современных трамваев «Львенок» модели 71-911ЕМ – 10 вагонов.
После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области.
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.

Для выяснения обстоятельств случившегося сотрудники полиции выехали на место происшествия и в лечебное учреждение.

Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что около подъезда возник конфликт с неизвестным, в ходе которого он получил телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в многоквартирном доме. Используя скриншот с видеозаписи, полицейские составили и распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции ориентировку с описанием примет злоумышленника.

При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1996 года рождения, ранее судимый за кражу признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил полицейским, что потерпевший непристойно выразился в адрес его супруги, за что он набросился на обидчика с кулаками.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольскому района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция Тольятти

В Тольятти в рамках «Спартакиады-2026», посвящённой 100-летию Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», прошли соревнования по настольному теннису среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
17 апреля 2026, 15:56
Сотрудники полиции Тольятти приняли участие в соревнованиях по настольному теннису
В Тольятти в рамках «Спартакиады-2026», посвящённой 100-летию Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», прошли соревнования по настольному... Спорт
В начале марта в отдел полиции Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 13-летней дочери.
В Тольятти кинолог с собакой разыскали ушедшую из дома 13-летнюю девочку
В начале марта в отдел полиции Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 13-летней дочери. Происшествия
В Тольятти полицейские разыскали пропавшего 2 февраля подростка
В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
