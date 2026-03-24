В Тольятти кинолог с собакой разыскали ушедшую из дома 13-летнюю девочку

Я нашел ошибку
Главные новости:
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.88
-2.12
EUR 94.73
-2.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти кинолог с собакой разыскали ушедшую из дома 13-летнюю девочку

137
В начале марта в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 13-летней дочери.

Как пояснила женщина, девочка в вечернее время ушла гулять из дома, расположенного по улице Степана Разина и не вернулась. На звонки матери ребенок не отвечал.

Полицейские организовали поисковые мероприятия. По указанному женщиной адресу выехала опергруппа, в состав которой вошли сотрудники кинологической службы, в том числе, младший инспектор-кинолог сержант полиции Полина Дашина со своей служебной собакой по кличке «Динар».

Пока остальные члены опергруппы обследовали близлежащие дворы, родители передали кинологам куртку девочки, чтобы собака взяла её запаховый след.

Служебный пес сначала тщательно обследовал придомовую территорию, а затем уверенно повёл сотрудников Центра кинологической службы за собой.

Примерно через 400 метров на одной из соседних улиц сержант полиции увидела подходящую под описание девочку, которая при виде полицейских испугалась и попыталась убежать.

Сотрудники полиции догнали подростка, успокоили ее и вызвали медицинскую скорую помощь, после чего передали ребенка родителям.  

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подтвердили, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу о необходимости усиления контроля за их ребенком.

«Выражаю свою благодарность и признательность сотрудникам полиции! Ваша оперативность, бдительность и высокий профессионализм помогли найти мою дочь» - обратилась к полицейским мать найденной девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Полиция Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 февраля 2023, 20:43
В Тольятти полицейские разыскали пропавшего 2 февраля подростка
В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Общество
1426
23 августа 2021, 11:11
Новая знакомая обокрала доверчивого тольяттинца
После распития спиртных напитков женщина дождалась, когда молодой человек уснет,  похитила деньги и ушла из квартиры.  Криминал
1720
06 июля 2021, 09:08
Тольяттинцев приглашают на службу в полицию
Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти. Общество
1180
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
24 марта 2026  11:00
253
23 марта 2026  13:46
496
23 марта 2026  13:40
582
23 марта 2026  12:38
469
23 марта 2026  11:54
414
Весь список