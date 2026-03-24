В Тольятти кинолог с собакой разыскали ушедшую из дома 13-летнюю девочку

В начале марта в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 13-летней дочери.

Как пояснила женщина, девочка в вечернее время ушла гулять из дома, расположенного по улице Степана Разина и не вернулась. На звонки матери ребенок не отвечал.

Полицейские организовали поисковые мероприятия. По указанному женщиной адресу выехала опергруппа, в состав которой вошли сотрудники кинологической службы, в том числе, младший инспектор-кинолог сержант полиции Полина Дашина со своей служебной собакой по кличке «Динар».

Пока остальные члены опергруппы обследовали близлежащие дворы, родители передали кинологам куртку девочки, чтобы собака взяла её запаховый след.

Служебный пес сначала тщательно обследовал придомовую территорию, а затем уверенно повёл сотрудников Центра кинологической службы за собой.

Примерно через 400 метров на одной из соседних улиц сержант полиции увидела подходящую под описание девочку, которая при виде полицейских испугалась и попыталась убежать.

Сотрудники полиции догнали подростка, успокоили ее и вызвали медицинскую скорую помощь, после чего передали ребенка родителям.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подтвердили, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу о необходимости усиления контроля за их ребенком.

«Выражаю свою благодарность и признательность сотрудникам полиции! Ваша оперативность, бдительность и высокий профессионализм помогли найти мою дочь» - обратилась к полицейским мать найденной девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

