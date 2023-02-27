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В Тольятти полицейские разыскали пропавшего 2 февраля подростка

27 февраля 2023 20:43
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В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

2 февраля в отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти поступило сообщение о пропаже мальчика 2006 года рождения. При опросе матери пропавшего подростка сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних установили, что она уже сутки ищет сына своими силами. В связи с  тем, что поиски результатов не принесли, мама обратилась в полицию.

На розыск несовершеннолетнего незамедлительно были ориентированы все подразделения территориального органа внутренних дел. Сотрудниками полиции организована отработка  территории, близлежащей к месту, где подростка видели в последний раз, осмотр подвальных и чердачных помещений и мест возможной концентрации несовершеннолетних. Установлен и отработан  круг знакомых подростка. Изъяты и изучены  записи с камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах. Ориентировка на несовершеннолетнего была  направлена во все правоохранительные органы региона, а также размещена  в средствах массовой информации и в сети Интернет.

В ходе розыскных мероприятий 27 февраля сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможном местонахождении подростка. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавшего подростка и доставили в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции установили, что в отношении него противоправные действий не совершалось.

Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних! Сотрудники полиции напоминают, что как только вам стало ясно, что ребенок пропал (выключен сотовый телефон, ребенка нет в привычном месте, где он должен был находиться, ребенок не пришел туда, куда должен был прийти, либо не вернулся обратно) следует незамедлительно обратиться в полицию! Заявление в дежурной части принимается в любое время суток! Не нужно сидеть дома и ждать, пока ребенок найдется сам! Каждая минута, проведенная в ожидании, может стоить пропавшему ребенку жизни. Заявления в дежурную часть принимаются в любое время суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Полиция Тольятти

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