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В Тольятти сотрудники полиции пригласили ребят в кинологический центр

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В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом».

В рамках Всероссийской акции "Каникулы с Общественным советом" по инициативе Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти сотрудники полиции пригласили тольяттинских ребят в кинологический центр.

Полицейские-кинологи рассказали учащимся о том, какие породы собак состоят на службе в полиции и по каким направлениям они работают, а также продемонстрировали приемы дрессировки и элементы служебной подготовки питомцев.

Ребята стали свидетелями работы служебных собак по обнаружению и поиску взрывчатых и наркотических веществ, узнали о распорядке дня питомцев, о том, что они любят, как отдыхают после работы, а также увидели работу собаки с кинологом по задержанию вооруженного преступника.
По словам школьников, больше всего их удивили воспитанность собак и их дружелюбие. Питомцы кинологического центра с удовольствием позировали на фото и позволяли выразить им свое восхищение.

Заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов, в свою очередь, пожелал ребятам отличных летних каникул, безопасного лета, а также отметил, что подобная форма профориентационной работы дает положительные результаты: у ребят появляется желание связать свой трудовой путь с правоохранительными органами.

В завершение встречи полицейские ответили на интересующие вопросы ребят, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Тольятти

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