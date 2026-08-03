В регионе стартовало мероприятие направленное на выявление незаконной рекламы 

На территории Самарской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие направленное на выявление незаконной рекламы распространения запрещенных веществ.

В рамках мероприятия полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят работу с населением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, в областной столице сотрудники Управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, полицейские городского Управления полиции, представители Общественного совета при региональном главке МВД, представители органов местного самоуправления и неравнодушные жители города выявили и устранили незаконную рекламу наркотических средств на улицах Самары.

В ходе мероприятия участники обследовали фасады зданий и сооружений в центральной части Самары — на улице Ерошевского и проспекте Ленина, незамедлительно закрасив обнаруженные надписи, содержащие ссылки на сайты, номера в мессенджерах и условные обозначения, ассоциирующиеся с незаконной продажей запрещенных веществ.

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Зиля Трошина и Ирина Логинова подчеркнули:

«Жителям региона очень важно сообщать о незаконной рекламе наркотических средств, такие сигналы помогают оперативно устранять надписи. Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем подрастающему поколению избежать становления на опасный путь зависимости».

Правовой отдел ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что в соответствии со статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей.

На сегодняшний день санкция статьи включает административные штрафы с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, а также приостановление деятельности при привлечении к ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Максимальный штраф, предусмотренный для гражданина при совершении ими правонарушения, предусмотренного статьёй 6.13 КоАП, составляет 2500 рублей, для должностных лиц – 20 000 рублей, а для юридических лиц максимальная сумма штрафа составит 300 000 рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к оперативно-профилактическому мероприятию, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков и напоминают, что: «сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, в дежурные части территориальных органов внутренних дел, по номеру «112» или помощью сервиса «Прием обращений», размещенного на Интернет-сайте для обращений: 63.мвд.ру.

Кроме того, в мессенджере «МАХ» создан чат-бот «СТОП наркотики (Самарская область), который позволяет анонимно передать информацию о фактах незаконной рекламы наркотиков. Сообщить о фактах правонарушения (наркограффити, QR-коды, рекламные надписи, символы и др.) можно в любое время суток. Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо: - перейти по ссылке в мессенджере «МАХ» - @stop_drugs_samregion_bot и присоединиться к чату; - создать пост, содержащий фотографии и информацию о месте нарушения (геопозиции); - направить информацию в чат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области