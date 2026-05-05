В регионе пройдут спортивные соревнования в рамках проекта ПФО «МолоТ»

️ Инициатор окружного проекта «Молодежный труд» — полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

Цель: создание условий для самореализации работающей молодежи и вовлечение в систематические занятия спортом.

Участие в «МолоТе» принимают работники реального сектора экономики (негосударственные предприятия) до 35 лет и молодые семьи с детьми 6-11 лет.

В спортивной программе - мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, городошный спорт и легкая атлетика.

Соревнования пройдут 13-15 мая и 14 июня на стадионе «Локомотив», в «МТЛ Арене» и на площади Куйбышева.

Победители поедут защищать честь региона на окружной финал в Пермский край в августе.

