Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая

Во время грядущих майских праздников в Самаре могут возникнуть сложности с работой мобильного интернета. Об этом сообщают рассылки некоторых российских банков.

В сообщениях говорится о том, что с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета, из-за чего могут возникать сложности с рассылкой СМС, безналичной оплатой, снятием или внесением денег в банкоматах, доступом в банковские приложения.

Самарцам советуют пользоваться проводным интернетом и вай-фаем. Официальных комментариев от властей по этом поводу пока нет, пишет Самара-АиФ.