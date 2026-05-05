В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
Заключительный полуфинал конкурса для семей из ПФО «Это у нас семейное» пройдет с 11 по 14 мая 
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В регионе закроют два моста на капитальный ремонт
В 2026 году конкурс, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников.
Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»
В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий
Цифровая выставка «Герои труда» открылась в Самаре
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»

Конкурс инициатив родительских сообществ стал доступен для новых категорий участников. До 15 мая заявки могут подать также детские сады и организации среднего профессионального образования.
В 2026 году конкурс, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников. Помимо общеобразовательных организаций, к нему впервые могут присоединиться родительские комитеты дошкольных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Это позволяет вовлечь больше родительских сообществ и реализовать проекты для детей разных возрастов.
Конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по девяти направлениям, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новое направление — социализацию подростков группы риска.
Для участников конкурса проводится серия вебинаров, посвященных подготовке заявок и работе с системой «Электронный бюджет». Уже состоялось более 40 встреч, их участниками стали свыше 5000 слушателей. Вебинары проходят в мессенджере MAX и позволяют задать вопросы по участию в конкурсе, а также разобрать типовые ошибки и успешные практики прошлых сезонов.
Вебинары проводятся на регулярной основе: встречи по общим вопросам конкурса проходят дважды в неделю, также отдельно организованы разборы заявок прошлых лет. Для участия требуется предварительная регистрация. Подробная информация о расписании публикуется в телеграм-канале «Знание.Родители: Конкурс инициатив».
В новом сезоне сохраняется многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.
Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

