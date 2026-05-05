Заключительный полуфинал конкурса для семей из ПФО «Это у нас семейное» пройдет с 11 по 14 мая 

С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное». В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей». Победители представят свой регион в июле 2026 года на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут семейные команды, состоящие из трех поколений, из всех 14 регионов Приволжского федерального округа: Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.

11 мая состоится торжественная церемония открытия. 12 и 13 мая семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России – ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание.Игра от Российского общества «Знание».

14 мая состоится встреча с писателем-фантастом, членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергеем Лукьяненко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.

Ранее полуфиналы прошли для семей из остальных федеральных округов. В июле всех финалистов ждет поездка в Москву и – по итогам участия в финале – семейное путешествие. Фамилии победителей будут объявлены 8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности. Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей, из них 140 192 человека, это 39 154 семейных команд, из Приволжского федерального округа. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».

