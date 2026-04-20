Энергетики «Т Плюс» отремонтируют тепловые сети Промышленного района Самары

С 20 апреля по 3 мая специалисты «Т Плюс» проверят повышенным давлением холодной воды теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах улиц: проспект Кирова, Ветлянская, Кабельная, 22-го Партсъезда, Заводское шоссе, Земеца, Береговая. Это поможет энергетикам выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы повысить надёжность теплоснабжения в следующий отопительный сезон.

В этой части города нет жилых домов с централизованным горячим водоснабжением, поэтому никаких ограничений для жителей вводиться не будет.

«Т Плюс» призывает жителей соблюдать меры предосторожности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

О повреждениях нужно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.