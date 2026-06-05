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«Т Плюс» скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной Куйбышевского района

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Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня.

Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня. Это позволит завершить все начатые ремонты в старой части города и направить в посёлок Соцгород аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных дефектов.

На время проведения испытаний будет приостановлено горячее водоснабжение жилых домов, социальных учреждений и организаций в границах улиц: Егорова, переулок Долотный, Хасановская, переулок Саратовский, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, Придорожная, Бакинская, Стадионная, Калининградская.

«Т Плюс» призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:
- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

 

Фото:   Самарский филиал «Т Плюс» 

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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