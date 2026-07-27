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Стало известно, у кого в России вырастут пенсии с 1 октября

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Стало известно, у кого в России вырастут пенсии с 1 октября

Военные пенсионеры получат прибавку к выплатам с октября 2026 года. Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, однако рассчитывать на новую индексацию всех пенсий в этот период не стоит, пишут "Новые известия".

С 1 октября выплаты военным пенсионерам планируют увеличить на 4%. Изменение связано с повышением денежного довольствия действующих военнослужащих, от которого зависит расчет таких пенсий.

Доплата будет распространяться на бывших сотрудников Минобороны, а также представителей других силовых структур, включая сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и органов принудительного исполнения.

При этом обычных получателей страховых пенсий осенняя прибавка не коснется. Для них основные изменения в 2026 году прошли ранее: страховые пенсии были проиндексированы с 1 января, а отдельные категории получили перерасчеты в другие сроки.

Размер итоговой выплаты после повышения будет зависеть от индивидуальных данных каждого пенсионера — выслуги лет, должности и других параметров, которые учитываются при назначении военной пенсии, пишет МК. 

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